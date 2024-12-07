Konya'da kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'ndaki maç 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Konyaspor, 16. dakikada Adil Demirbağ ile öne geçti ve maç uzun süre Konyaspor'un üstünlüğü ile devam etti. Antalyaspor, 89. dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Sam Larsson, maçın skorunu 1-1 olarak belirledi.

Bu sonucun ardından Konyaspor 19, Antalyaspor 18 puana yükseldi.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Konyaspor, Rizespor deplasmanına gidecek. Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u konuk edecek.