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Spor

Konya'da kazanan çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Konyaspor evinde Hakan Keleş'in yönetimindeki Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Haber Merkezi19 Ocak 2025 Pazar 18:07 - Güncelleme:
Konya'da kazanan çıkmadı
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Recep Uçar'ın ekibi Konyaspor evinde Hakan Keleş'in yönetimindeki Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan ve Burak Pakkan'ın yönettiği maçta Konyaspor'un gollerini; 20. dakikada Blaz Kramer, 63. dakikada yine Blaz Kramer ve 82. dakikada Umut Nayır kaydetti.

Kasımpaşa'nın gollerini ise 53. dakikada Josip Brekalo, 70. dakikada Gökhan Gül ve 88. dakikada Antonin Barak kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 5 maça yükselen Konyaspor 22 puana ulaşırken, 4 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 21 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Konyaspor deplasmanda Galatasaray'a konuk olurken, Kasımpaşa evinde Hatayspor'u ağırlayacak.

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