7 Eylül 2025 Pazar
Spor

Konya'da milli maç için her şey hazır

Konya Büyükşehir Belediyesi, A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile oynayacağı maç öncesi tüm hazırlıkları tamamladı.

7 Eylül 2025 Pazar 11:08
Türkiye - İspanya karşılaşmasının yapılacağı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda çim bakımından membran yenilemelerine, aydınlatma sistemlerinden çevre düzenlemelerine tüm çalışmalar titizlikle yapıldı. Konyalılar, milli maç coşkusunu biri Zindankale Katlı Otoparkı, ikisi Kalehan Ecdad Bahçesi olmak üzere 3 dev ekranda da izleyebilecek. Ayrıca maç günü stadyum çevresinde spor etkinlikleri düzenlenerek, oyun alanları kurulacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın milli takımın evi olduğunu ifade ederek, millilerin İspanya maçını da kazanacağına yürekten inandığını söyledi. Başkan Altay, milli takıma başarılar diledi.

TOPLU ULAŞIMDA İLAVE SEFERLER EKLENECEK

Konya Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda da ilave seferler düzenleyerek vatandaşların milli maç heyecanını doyasıya yaşamasına destek olacak. 20.00-21.30 arası Otogar Tramvay Durağı-Konya Büyükşehir Stadyumu arası, maç sonu ise 23.30-24.00 arası Stadyum-Otogar Tramvay Durağı arası aktarma seferleri yapılacak. Bu çerçevede; 52, 53, 58 nolu hatların son seferleri 00.15'te Yazır'dan hareket edecek; 4, 8, 21, 24, 28, 31, 41, 45, 64, 84, 124 nolu hatların son seferleri ise 01:20'de Alaaddin'den hareket edecek.

