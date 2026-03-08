İSTANBUL 11°C / 6°C
8 Mart 2026 Pazar
Spor

Konya'da puanlar paylaşıldı

Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa 1-1 berabere kaldı. Konuk ekipte Pape Habib Gueye'nin ilk yarının uzatma dakikalarında kullandığı penaltı vuruşu ise golle sonuçlanmadı.

8 Mart 2026 Pazar 18:15
Süper Lig'in 25. haftasında Konyaspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Konya'da oynanan maç, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Konyaspor'un golü, 17. dakikada Jackson Muleka'dan geldi. Kasımpaşa'ya beraberliği getiren golü ise 31. dakikada penaltıdan Adrian Benedyczak kaydetti.

Kasımpaşa'da Pape Habib Gueye ise 45+8. dakikada kullandığı penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve her iki takım da hanesine 1'er puan yazdırdı.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor 24 puana ulaşırken; Kasımpaşa da puanını 21 yaptı.

