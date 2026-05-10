Sambacı Fred son 2 maçta 2 gol ve 2 asist yaptı.

Konya kalecisi Bahadır 8 kurtarışa imza attı.

Kanarya'da Kerem Aktürkoğlu 2 asistle yıldızlaştı.

Şampiyonluk ihtimali için lider Galatasaray'ın takılmasını bekleyen Fenerbahçe, Konyaspor karşısında galip gelmesini bildi. Karşılaşmaya iki takım da etkili başladı. 13. dakikada orta alanda topu kapan Kerem'in pasında Talisca, Konyaspor savunmasını yanılttı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Fred, topu ağlarla buluşturdu. Ev sahibi ekibin de tehlikeler yarattığı ilk yarı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle bitti. İkinci yarıda Kerem Aktürkoğlu, SarıLacivertliler'de dikkat çeken isim oldu. 56'da Kerem'in ortasında Archie Brown kafayı kullandı. Konyaspor'un kalecisi Bahadır kurtarışlarıyla daha fazla farkı önledi. Brezilyalı Fred 71'de fi şi çeken golü kaydetti.