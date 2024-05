Konyalı milli sporcularının hedefi altın madalya

Türkiye Muaythai Şampiyonası'nda Meram Belediyespor Kulübü sporcuları Hasan Uluşan U23 kategorisinden 63.5 kiloda Türkiye birincisi, Furkan Tuzlu da yine U23 kategorisinde 86 kiloda Türkiye üçüncüsü olarak turnuvayı tamamladı. U23 ve Elit Büyükler Kategorisinde birinci olan sporcular, 30 Mayıs-10 Haziran 2024 tarihlerinde Yunanistan'ın Patra kentinde düzenlenecek olan Büyükler Dünya Muaythai Şampiyonası'na katılacak. Hedeflerinin dünya şampiyonluğu ve altın olduğunu belirten sporcular, ailelerini ve hocalarını gururlandırmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

HASAN ULUŞAN: "2 DÜNYA, 4 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞUM VAR"



Milli sporcusu Hasan Uluşan, birçok ulusal ve uluslararası turnuvada başarılar elde ettiğini belirterek, "2 dünya, 4 Avrupa şampiyonluğum var. Ayrıca 7 kez Türkiye şampiyonluğum var. Önümüzde Yunanistan'da Dünya Şampiyonası maçları var, oraya hazırlanıyorum. Ayın 31'ine kadar milli takım kampında olacağım. Oradan sonra da Yunanistan Patra'ya geçeceğim. Orada derece yapmayı umuyorum. Türkiye Şampiyonası'nda 3 maç yaptım. İlk rakibime 3 sayı fark attım. İkinci rakibimi nakavt ettim. Son rakibimi dirsek vurarak bayılttım ve şampiyon oldum. Çok şükür 7. şampiyonluğumu aldım" dedi.

"BABAMIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN BAŞLADIM"



Spora babasının sayesinde başladığını söyleyen Uluşan, "Babamın hayallerini gerçekleştirmek için başladım. Ona verdiğim sözler vardı. Onları yerine getirmeye çalışıyorum. Daha fazlasını istiyorum yerine getireceğim. Elit büyüklerde dünya şampiyonu olup, profesyonel kulüplerde daha büyük arenalarda bayrağımızı temsil etmek istiyorum. Ankara'da İtalyan rakibimle final maçı atıyordum. Avrupa Şampiyonası'nda çok güzel bir maç geçmişti, 2-1 almıştım o maçı. Güzel bir maçtı, zorlu bir maçtı sonunda şampiyon olmuştum. Meram Belediyespor'a bize destekleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

FURKAN TUZLU: "HEDEFİM DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"



Milli sporcu Furkan Tuzlu da yaklaşık 5 yıldır muaythai ile uğraştığını ifade etti. Tuzlu, "Muaythaiye 12-13 yaşlarında başladım. Bu süre zarfında bir kez Türkiye şampiyonu oldum. Avrupa'da derecelerim var. En son çıkmış olduğum Türkiye Şampiyonası'nda 3. oldum. İnşallah Allah'ın izniyle şampiyon olup geleceğiz. Hazırlıklarımız çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Her gün antrenman yapıyoruz. Her gün birbirimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Hedefim öncelikle ailemi, hocalarımı beni seven insanları gururlandırmak. Öncelikli hedefim dünya şampiyonu olmak. Çok küçük yaşlardan oluşan merakım vardı. Sonrasında babamın da merakı olduğunu öğrendim. Onları gururlandırmak için başladım spora" diye konuştu.