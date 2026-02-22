Konyaspor 12 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek uzun süreli galibiyet özlemine son verdi. Yeşil-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 12 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Anadolu kartalı, ligde son galibiyetini 10. haftada Gençlerbirliği karşısında 2-1'lik skorla elde etmişti. Bu karşılaşmanın ardından oynadığı 12 maçta 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, haftalardır süren kötü gidişata sarı-kırmızılılar karşısında 'dur' diyerek 3 puanın sahibi oldu.