İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2026 Pazar / 6 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor 12 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı
Spor

Konyaspor 12 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden Konyaspor ligde 12 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı.

IHA22 Şubat 2026 Pazar 14:36 - Güncelleme:
Konyaspor 12 maç sonra galibiyet sevinci yaşadı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek uzun süreli galibiyet özlemine son verdi. Yeşil-beyazlı ekip, bu sonuçla ligde 12 maç aradan sonra 3 puan sevinci yaşadı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Anadolu kartalı, ligde son galibiyetini 10. haftada Gençlerbirliği karşısında 2-1'lik skorla elde etmişti. Bu karşılaşmanın ardından oynadığı 12 maçta 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan yeşil-beyazlılar, haftalardır süren kötü gidişata sarı-kırmızılılar karşısında 'dur' diyerek 3 puanın sahibi oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Yaya geçidinde bebeği katletti! Dehşetin görüntüsü kan dondurdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.