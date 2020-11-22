Konyaspor 3 puanı 88'de kaptı

Koronavirüs nedeniyle ev sahibinde 2, konuk ekipte de 7 futbolcu karşılaşmada forma giyemedi.
17'nci dakikada Ahmet'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Aytaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.
48'inci dakikada Alper'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Skubic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
79'uncu dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Eray'da kaldı.
88'inci dakikada Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Musa Çağlar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.
Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir
HAKEMLER: Asin Kol, Gökhan Memişoğlu, Osman Gökhan Bilir
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Milosevic (Dk. 74 Musa Çağlar), Cikaleshi (Dk. 90 Ahmet Çalık), Miya (Dk. 46 Hadziahmetovic), Alper (Dk. 74 Hurtado), Kravets
KASIMPAŞA: Ramazan - Ahmet Oğuz (Dk. 53 Koomson), Tomas Brecka, Hadergjonaj, Haddadi, Tirpan, Sadiku, Anıl (Dk. 70 Yasin), Aytaç, Varga, Alan
GOLLER: Dk. 48 Skubic, Dk. 88 Musa Çağlar (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 17 Aytaç (Kasımpaşa)
SARI KART: Jevtovic, Adil, Kravets (İttifak Holding Konyaspor) - Haddadi, Tomas Brecka, Aytaç (Kasımpaşa)