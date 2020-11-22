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Spor

Konyaspor 3 puanı 88'de kaptı

Süper Lig'in 9'uncu haftasında İttifak Holding Konyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılıklı gollerin atıldığı maçta Konyaspor'a galibiyeti getiren gol 88'inci dakikada Musa Çağıran'dan geldi.

22 Kasım 2020 Pazar 18:23 - Güncelleme: 22 Kasım 2020 Pazar 18:23
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Koronavirüs nedeniyle ev sahibinde 2, konuk ekipte de 7 futbolcu karşılaşmada forma giyemedi.

17'nci dakikada Ahmet'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Aytaç'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak fileleri havalandırdı: 0-1.

48'inci dakikada Alper'in sol kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Skubic'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

79'uncu dakikada Aytaç'ın ceza sahası dışından şutunda top kaleci Eray'da kaldı.

88'inci dakikada Guilherme'nin serbest vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Musa Çağlar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1.

Karşılaşma İttifak Holding Konyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: MEDAŞ Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Asin Kol, Gökhan Memişoğlu, Osman Gökhan Bilir

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Eray - Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Milosevic (Dk. 74 Musa Çağlar), Cikaleshi (Dk. 90 Ahmet Çalık), Miya (Dk. 46 Hadziahmetovic), Alper (Dk. 74 Hurtado), Kravets

KASIMPAŞA: Ramazan - Ahmet Oğuz (Dk. 53 Koomson), Tomas Brecka, Hadergjonaj, Haddadi, Tirpan, Sadiku, Anıl (Dk. 70 Yasin), Aytaç, Varga, Alan

GOLLER: Dk. 48 Skubic, Dk. 88 Musa Çağlar (İttifak Holding Konyaspor) - Dk. 17 Aytaç (Kasımpaşa)

SARI KART: Jevtovic, Adil, Kravets (İttifak Holding Konyaspor) - Haddadi, Tomas Brecka, Aytaç (Kasımpaşa)

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