İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2020 Pazartesi / 14 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,7992
  • EURO
    9,3514
  • ALTIN
    443.48
  • BIST100
    1293.97
Spor

Konyaspor 7 eksikle çalıştı

Konyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. Antrenmana sakatlıkları devam eden 7 futbolcu katılmadı.

AA30 Kasım 2020 Pazartesi 16:42 - Güncelleme: 30 Kasım 2020 Pazartesi 16:42
ABONE OL

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 11. haftasında 5 Aralık Cumartesi günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dün Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular ise koşu ve ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.

Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen Marin Anicic, Volkan Fındıklı, İbrahim Sehic'in yanı sıra Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Artem Kravets, Sokol Cikalleshi, Musa Çağıran ile Samuel Eduok katılmadı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.