İSTANBUL 32°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Temmuz 2020 Pazartesi / 15 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8673
  • EURO
    7,7195
  • ALTIN
    392.358
  • BIST100
    115748
Spor

Konyaspor 90+5'te hayat buldu

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında küme düşmeme mücadelesi için iki rakip karşı karşıya geldi. Konyaspor'un evinde oynanan maçta Çaykur Rizespor 90+5'te Konyasporlu Miya'nın attığı penaltı golüyle yıkıldı.

05 Temmuz 2020 Pazar 23:21 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 23:21
ABONE OL

Süper Lig'in 30. haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Konyaspor evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan mücadelenin 90 dakikasında gol sesi çıkmazken, uzatmada penaltı golüyle Konyaspor maçı 1-0 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren gol, 90+5. dakikada penaltıdan Miya ile geldi. Konyaspor daha etkili bir oyun ortaya koyarken, 12 kez rakip kaleyi yokladı ancak sadece 4 isabet buldu. Rizespor ise 4 denemesinde 1 kez çerçeveyi tutturdu ve o pozisyonda da Ertuğrul'u geçemedi.

Bu sonucun ardından 3 maçlık galibiyet hasretini noktalayan Konyaspor, 30 puana yükselirken, 3 maçtır kazanamayan Rizespor 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in 31. haftasında Rizespor evinde Kayserispor'u konuk edecekken, Konyaspor ise deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.