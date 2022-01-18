Konyaspor - Adana Demirspor maçı öncesi Ahmet Çalık için anma töreni düzenlendi

DHA 18 Ocak 2022 Salı 20:41 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 20:43

Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor'un Adana Demirspor ile sahasında oynadığı maç öncesi geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitiren genç oyuncu Ahmet Çalık için anma töreni düzenlendi.

Yeşil- beyazlı futbolcular maç öncesi sahaya ısınmak için üzerinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafı olan siyah renkli formayla sahaya çıktı. Kulüp tarafından taraftara ön yüzünde Ahmet Çalık fotoğrafı ve giydiği formanın numarası olan 6 ile Ahmet Çalık'ın anısına yazısı ile arka yüzende 'Doymadım doyamadım sevmelere seni ben' adlı şarkı sözü bulunan atkı ve kırmızı karanfil dağıtıldı.

Ahmet Çalık'ın anısına Adana Demirspor maçının tüm biletleri de 6 TL'den satıldı.

MAÇ ÖNCESİ ANILDI

Milli futbolcu Ahmet Çalık için maç öncesi ise anma töreni düzenlendi. Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, yönetim kurulu üyeleri ve Ahmet Çalık'ın kardeşi Fatih Çalık saha kenarına geldi. Ardından Ahmet Çalık'ın 'Doymadım doyamadım' adlı şarkı sözüyle hazırlanan klip ve Ahmet Çalık'ın maç ve antrenmanlardaki görüntüleri yayınlandı. Yeni Türk ve dünya futbolunda maçlarda Ahmet Çalık anısına yapılan etkinliklerin görüntülerine yer verildi. Futbolcu arkadaşları ve taraftan gözyaşlarını tutamadı. Tribünde de Ahmet Çalık'ın kollarını açarak gol sevinci yaşadığı fotoğrafının bulunduğu pankart yer aldı.

AHMET ÇALIK'IN ADI ANONS EDİLDİ

Mücadele öncesi Konyaspor'un ilk 11'i anons edilirken önce Ahmet Çalık'ın adı söylendi. Sonrasında da Çalık için dua edildi.