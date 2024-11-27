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Spor

Konyaspor, Adana Demirspor mesaisinde

Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak Konyaspor maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

IHA27 Kasım 2024 Çarşamba 17:12 - Güncelleme:
Konyaspor, Adana Demirspor mesaisinde
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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Adana Demirspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma ile başladı. Daha sonra futbolcular, dönüşümlü olarak bitiricilik ve 9'a 3 oyun oynadı. Savunma-hücum organizasyon çalışması ile devam eden idman, turnuva maçları ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından Konya'daki hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra karayolu ile Adana'ya hareket edecek.

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