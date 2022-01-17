İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ocak 2022 Pazartesi / 14 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5211
  • EURO
    15,4574
  • ALTIN
    791.748
  • BIST100
    2100.54
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor, Ahmet Çalık için anma programı düzenleyecek
Spor

Konyaspor, Ahmet Çalık için anma programı düzenleyecek

İttifak Holding Konyaspor'un yarın sahasında oynayacağı Adana Demirspor maçında, geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık anılacak.

DHA17 Ocak 2022 Pazartesi 13:53 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 13:53
ABONE OL

Yeşil-beyazlı takımın başarılı stoperi Ahmet Çalık, 11 Ocak Salı günü nikah tarihi almak için gittiği Ankara'da geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Ahmet Çalık'ın ölümünün ardından Konyaspor'un Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurusu üzerine geçen cumartesi günü oynayacağı Medipol Başakşehir maçı ileri bir tarihe ertelendi. Hafta sonu tüm liglerde oynanan maçların çoğunda milli futbolcu anıldı.

Konyaspor da yarın saat 20.00'de kendi sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maç öncesi 6 numaralı formasıyla ter döken futbolcusu için anma töreni düzenleyecek. Kulüp tarafından Ahmet Çalık anısına basılan 10 bin adet atkı taraftara dağıtılacak. Maçın 6'ncı dakikasında ise taraftar sahaya karanfil atacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.