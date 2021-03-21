Konyaspor - Alanyaspor | CANLI

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan Konyaspor - Alanyaspor maçını Koray Gençerler yönetiyor.
Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor.
KONYASPOR: 1 - ALANYASPOR: 0
GOL: Dk. 13 Sokol Cikalleshi (Konyaspor)
Süper Lig'in 31. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
2. dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Umut Güneş'in sert şutunda, top az farkla auta gitti.
13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cikalleshi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
27. dakikada Rahmanovic'in pasında Sekidika'nın bekletmeden sert şutunda, top kaleci Marafona'dan döndü. Defans, topu kornere attı.
29. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahası içine indirdiği topa iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Konyaspor, 1-0 önde tamamladı.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Çimen, Samet Çiçek
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Rahmanovic, Diomande, Sekidika, Hadziahmetovic, Bytyqi, Cikalleshi
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut Güneş, Siopis, Juanfran, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Adam Bareiro
Gol: Dk. 13 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 33 Diomande, Dk. 44 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 34 Adam Bareiro (Aytemiz Alanyaspor)