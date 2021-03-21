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Spor

Konyaspor - Alanyaspor | CANLI

Süper Lig'in 31. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor'u konuk ediyor

21 Mart 2021 Pazar 14:54 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 14:54
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MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayan Konyaspor - Alanyaspor maçını Koray Gençerler yönetiyor.

Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor.

KONYASPOR: 1 - ALANYASPOR: 0
GOL: Dk. 13 Sokol Cikalleshi (Konyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Süper Lig'in 31. haftasındaki İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

2. dakikada Alanyaspor atağında ceza sahasında topla buluşan Umut Güneş'in sert şutunda, top az farkla auta gitti.

13. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Bytyqi'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Cikalleshi, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

27. dakikada Rahmanovic'in pasında Sekidika'nın bekletmeden sert şutunda, top kaleci Marafona'dan döndü. Defans, topu kornere attı.

29. dakikada Ahmet Çalık'ın ceza sahası içine indirdiği topa iyi yükselen Diomande'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Konyaspor, 1-0 önde tamamladı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Koray Gençerler, Serkan Çimen, Samet Çiçek

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Rahmanovic, Diomande, Sekidika, Hadziahmetovic, Bytyqi, Cikalleshi

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Umut Güneş, Siopis, Juanfran, Salih Uçan, Berkan Kutlu, Adam Bareiro

Gol: Dk. 13 Cikalleshi (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 33 Diomande, Dk. 44 Rahmanovic (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 34 Adam Bareiro (Aytemiz Alanyaspor)

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