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Spor

Konyaspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı

Süper Lig'i 18. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Konyaspor maçın hazırlıklarına teknik direktör Recep Uçar yönetiminde devam etti.

AA31 Aralık 2024 Salı 17:16 - Güncelleme:
Konyaspor, Alanyaspor maçının taktiğini çalıştı
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TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 3 Ocak Cuma günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, daha sonra dönüşümlü olarak 5'e 2 çalışma gerçekleştirdi. Bitiricilik ve taktik çalışmayla devam eden antrenman, 10'a 10 oyunla sona erdi.

Bu arada rehabilitasyon sürecini geride bırakan Calusic, takımdan ayrı koşu yaptı.

Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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