Konyaspor, Antalyaspor deplasmanında galip geldi

Konyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

HABER MERKEZİ18 Nisan 2026 Cumartesi 00:24 - Güncelleme:
Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Konyaspor, Corendon Airlines Park'taki maçı 2-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 57. dakikada Diogo Gonçalves ve 90+6. dakikada Melih İbrahimoğlu attı.

Teknik direktör İlhan Palut ile yükselişe geçen Konyaspor, bu galibiyetle birlikte ligdeki yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, 37 puana yükseldi. Antalyaspor, 28 puanda kaldı.

Ligin gelecek haftasında Konyaspor, sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak. Antalyaspor, Göztepe deplasmanına gidecek.

Konyaspor, salı günü Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

