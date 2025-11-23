İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Kasım 2025 Pazartesi / 4 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4541
  • EURO
    48,8954
  • ALTIN
    5545.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor-Antalyaspor rekabetinde 29. randevu
Spor

Konyaspor-Antalyaspor rekabetinde 29. randevu

Trendyol Süper Lig'in 13. hafta maçında yarın karşılaşacak Konyaspor ile Antalyaspor, ligde 29. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 7-5'lik galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

IHA23 Kasım 2025 Pazar 12:37 - Güncelleme:
Konyaspor-Antalyaspor rekabetinde 29. randevu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Konyaspor, yarın saat 20.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Antalyaspor'u ağırlayacak. Ligde yeşil-beyazlılar 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak topladığı 14 puanla 9. sırada yer alıyor. Kırmızı-beyazlılar ise 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 13 puanla 13. sırada bulunuyor.

İKİ TAKIM ARASINDA LİGDEKİ 29. RANDEVU

Konyaspor ile Antalyaspor, yarın Süper Lig tarihinde 29. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 28 maçta Konyaspor 7 kez sahadan galip ayrılırken, Antalyaspor 5 defa rakibini mağlup etti. 16 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Konya ekibi 29 kez gol sevinci yaşarken, Antalya temsilcisi 23 defa rakip fileleri havalandırdı.

OĞUZHAN AKSU DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu'nun yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Ogün Kamacı yapacak. Alpaslan Şen ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.