Spor

Konyaspor, Başakşehir'i 2 golle geçti

Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor sahasında Başakşehir'i ağırladı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

28 Eylül 2025 Pazar 19:03
Konyaspor, Başakşehir'i 2 golle geçti
Süper Lig'in 7. haftasında Konyaspor sahasında Başakşehir'i ağırladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Maçın 16. dakikasında Konyaspor, Alassane Ndao ile 1-0 öne geçti.

İlk yarının uzatma dakikalarında Jerome Opoku'nun kendi kalesine golü farkı ikiye çıkardı ve ilk yarının skorunu belirledi.

Başakşehir, 57. dakikada Eldor Shomurodov'un golüyle farkı bire indirdi.

Ev sahibi ekipte Enis Bardhi 65. dakikada kariyerinin ikinci kırmızı kartını gördü.

Ligin sonraki haftasında Konyaspor deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Başakşehir ise Göztepe'ye konuk olacak.

