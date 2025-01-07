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  • Konyaspor Başkanı Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: Biz sahaya yine kazanmak için çıkacağız
Spor

Konyaspor Başkanı Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: Biz sahaya yine kazanmak için çıkacağız

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları maçla alakalı, “Fenerbahçe ile geçen sene en stresli zamanımızda burada berabere kaldık. Yine aynı şekilde beraberliğe sevinirler gibi düşünüyoruz. Biz sahaya yine kazanmak için çıkacağız” dedi.

IHA7 Ocak 2025 Salı 09:57 - Güncelleme:
Konyaspor Başkanı Korkmaz'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: Biz sahaya yine kazanmak için çıkacağız
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ligin 19. haftasında kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Maçla alakalı değerlendirmede bulunan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, Konyaspor'un iç sahada her maçı kazanmaya çıkan bir takım olduğunu belirterek, "Yılladır bu durum bu şekilde geldi. Zaman zaman bazı sorunlar yaşayabiliyoruz. Ben hep Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş buraya gelirken 1 puanı hayal ederek gelmesi gerektiğini söylerim. Konyaspor böyle bir kulüp olmalı. Bugün hangi seviyedeyiz, dışarıdan nasıl görünüyoruz bilmiyorum ama ben olması gereken seviyeyi söylüyorum. Hiçbir takım Konya'ya gelirken 3 puan hesabı yapıp gelmemeli. Biz o gücü vermeliyiz. Bunların hepsi de istikrara bağlı. Fenerbahçe geçen sene en stresli zamanımızda burada berabere kaldık. Yine aynı şekilde beraberliğe sevinirler gibi düşünüyoruz. Biz sahaya yine kazanmak için çıkacağız" şeklinde konuştu.

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