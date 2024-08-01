İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2024 Perşembe / 26 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0976
  • EURO
    35,8037
  • ALTIN
    2594.9
  • BIST100
    10798.1
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Kulübümüzün en acil işi vergi borcunun ödenmesi
Spor

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Kulübümüzün en acil işi vergi borcunun ödenmesi

Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, “Kulübün yaklaşık 165 milyon lira vergi borcu var ve yüzde 54 faizle her gün çalışıyor bu borç. Bizim kulübümüzün en acil işi, vergi borcunun ödenmesi. Dışarıdan bir kaynak bulup bu vergi borcunu ödememiz gerekiyor” dedi.

DHA1 Ağustos 2024 Perşembe 20:07 - Güncelleme:
Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Kulübümüzün en acil işi vergi borcunun ödenmesi
ABONE OL

Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda basın toplantısı düzenledi.

Transfer dönemi, kulübün borçları ve federasyon seçimleriyle ilgili konuşan Korkmaz, sağ kanat mevkisine bir transfer yapacaklarını açıkladı. Kulübün vergi borcunu dile getiren Korkmaz, "Kulübün yaklaşık 165 milyon lira vergi borcu var ve yüzde 54 faizle her gün çalışıyor bu borç. Bizim kulübümüzün en acil işi, vergi borcunun ödenmesi. Spor Toto da uzun zamandır alamadığımız bir 15 milyon paramız vardı. 'Vergi borcu yoktur' yazısı veremiyoruz diye alamıyorduk. Çok uzun uğraşlar sonucu o 15 milyon lirayı vergi borcumuzdan mahsup ettirdik. Bu borcu ödemeyince her gün 200 küsür bin lira yükseliyor. Elimize bir toplu para gelmiyor. Dışarıdan bir kaynak bulup bu vergi borcunu ödememiz gerekiyor. Yapılandırılmış borcun haricindeki vergiden bahsediyorum. Yapılandırılmış borcu ödemeye devam ediyoruz. Biz devraldığımızda bir borç vardı, belli bir zaman ödedik; ama son 3-4 ay ekonomik sıkıntılardan dolayı biz de ödeyemedik o vergiyi. Haliyle her gün bu borca faiz işliyor. Ayda 5 milyonun üstünde bu vergi borcunun faizi var. Resmi kurumlarla anlaşma yapıyoruz, hepsi vergi borcu yoktur yazısı istiyor. Defterdarın önüne gidiyoruz buna bir çözüm yolu bulabilir miyiz, diye. Sağ olsun milletvekillerimiz, bakanlık nezdinde uğraşıyorlar. 36 ay yapılandırın biz ödeyelim, diyoruz. Faizsiz yapılandırma taleplerimiz var. Faizi silemiyorsanız da, yapılandırma sürecinden sonra faiz çalışmasın diyoruz" diye konuştu.

"BİZİM İÇİN FEDERASYONDA KAZANAN VEYA KAYBEDEN DİYE BİR ŞEY YOK"

Türkiye Futbol Federasyonu seçimleriyle ilgili 'Kaybeden tarafta yer aldınız?' şeklindeki sorulan soru üzerine Başkan Korkmaz şöyle dedi:

"Kaybeden tarafta yer aldık, cümlesini doğru bulmuyorum. Herhangi bir aday seçime girebilmesi için 85 delegenin oyunu almak zorunda. Milletvekilimiz Mehmet Baykan da, Mehmet Büyükekşi tarafından divana aday gösterildi. Murat Sancak da İbrahim başkan tarafından aday gösterildi. Mehmet Baykan, divan oylamasını yüzde 75 çoğunluğun oyuyla kazandı. Ama günün sonunda İbrahim başkan kazandı. Burada bizim Kulüpler Birliğinin aldığımız ortak kararda, çoklu bir federasyon seçimi olsundu. Bizim için federasyonda kazanan veya kaybeden diye bir şey yok. Kazanan başkanı tebrik ettik. Kazanan kim bilmiyorum, ama bu olay biraz siyasi tarafa çekiliyormuş gibi; ama kim, kimi destekliyor o bile belli değil. Ben orada 1 kişinin tarafından durabilirim, hemşehrimizin tarafından durdum Mehmet Baykan. Mehmet Baykan hangi tarafın adayı olsaydı divanda her türlü Mehmet Baykan'a oy verecektim."

  • Konyaspor Başkanı
  • Vergi Borcu
  • Ömer Korkmaz

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.