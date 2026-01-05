Konyaspor, Berkan Kutlu'yu kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Berkan Kutlu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

İsviçre ekiplerinden Monthey alt yapısında futbol hayatına başlayan ve Sion, Alanyaspor, Genoa ve Galatasaray'da forma giyen Berkan, 8 kez A Milli Takım'da Ay-Yıldızlı formayı terletti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkan Kutlu'nun, 18 numaralı formayı giyeceği duyuruldu.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada "Berkan Kutlu'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." denildi.