22 Ekim 2025 Çarşamba
  Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Spor

Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de bugün Konyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Ümit Öztürk oldu.

IHA22 Ekim 2025 Çarşamba 12:18
Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR hakemi belli oldu
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Konyaspor ile Beşiktaş bugün saat 20.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda mücadele edecek. Müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi İlker Yasin Avcı olacak. Konyaspor - Beşiktaş maçının VAR koltuğunda Ümit Öztürk oturacak, Bahtiyar Birinci ve Bilal Köseoğlu da AVAR'da görev yapacak.

Öte yandan bugün oynanacak diğer erteleme maçı olan Çaykur Rizespor - Başakşehir karşılaşmasını VAR'ı ise Özgür Yankaya oldu.

