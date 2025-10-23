İSTANBUL 21°C / 18°C
  Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklandı
Spor

Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig'in erteleme haftasında oynanan Konyaspor-Beşiktaş karşılaşmasının VAR kayıtlarını açıkladı.

Haber Merkezi23 Ekim 2025 Perşembe 20:24 - Güncelleme:
Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında karşı karşıya gelen Konyaspor - Beşiktaş VAR kayıtlarını açıkladı.

VAR kayıtlarında Beşiktaş'ın iptal edilen gol pozisyonu da yer aldı.

VAR: "Ozan, VAR konuşuyor"

Ozan Ergün: "Evet"

VAR: "Golden önce potansiyel elle oynama ve potansiyel gol iptali için sahada inceleme öneriyorum."

Ozan Ergün: "Geldim"

VAR: "Şimdi ilk açıda sana ele temas ettiği anı gösteriyorum ve 22 numaralı oyuncunun dizinden seken top olduğu için kolun açık olduğu için bu tavsiyede bulundum. Bunu izleyip kararı sen ver."

Ozan Ergün: "Top dizinden sekiyor. Bir devamını da görebilir miyiz? Gol olana kadar"

VAR: "Tabiki hemen gösterelim."

Ozan Ergün: "Okey, golü iptal ediyorum elle başlıyorum. Direkt serbest vuruş."

VAR: "Doğrudur, doğrudur."

