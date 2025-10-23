Konyaspor-Beşiktaş maçının VAR kayıtları açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) , Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında karşı karşıya gelen Konyaspor - Beşiktaş VAR kayıtlarını açıkladı.

VAR kayıtlarında Beşiktaş'ın iptal edilen gol pozisyonu da yer aldı.

VAR: "Ozan, VAR konuşuyor"

Ozan Ergün: "Evet"

VAR: "Golden önce potansiyel elle oynama ve potansiyel gol iptali için sahada inceleme öneriyorum."

Ozan Ergün: "Geldim"

VAR: "Şimdi ilk açıda sana ele temas ettiği anı gösteriyorum ve 22 numaralı oyuncunun dizinden seken top olduğu için kolun açık olduğu için bu tavsiyede bulundum. Bunu izleyip kararı sen ver."

Ozan Ergün: "Top dizinden sekiyor. Bir devamını da görebilir miyiz? Gol olana kadar"

VAR: "Tabiki hemen gösterelim."

Ozan Ergün: "Okey, golü iptal ediyorum elle başlıyorum. Direkt serbest vuruş."

VAR: "Doğrudur, doğrudur."