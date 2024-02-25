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Spor

Konyaspor, Beşiktaş mesaisine başladı

Konyaspor, Beşiktaş ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının hazırlıklarına bugün başladı.

IHA25 Şubat 2024 Pazar 15:13 - Güncelleme:
Konyaspor, Beşiktaş mesaisine başladı
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Konyaspor, Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçının hazırlıklarına başladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Fahrudin Omerovic yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan Core ve fonksiyonel kuvvet çalışması ile başladı. Hatayspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen futbolcular yenileme çalışması ile antrenmanı tamamladı. Diğer futbolcular ise topla ısınma ve 6'ya 6 pas çalışması ile devam eden antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.

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