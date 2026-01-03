Konyaspor, Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, tecrübeli oyuncu Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Twente altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Go Ahead, Kayserispor, Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen Deniz Türüç ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

A Milli Takım'da 12 kez ay yıldızlı formayı terleten Türüç, yeşil beyazlılarda 9 numaralı formayı giyecek.