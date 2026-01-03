İSTANBUL 13°C / 12°C
Spor

Konyaspor, Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı

TÜMOSAN Konyaspor, deneyimli futbolcu Deniz Türüç ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. A Milli Takım'da 12 kez forma giyen oyuncu, yeşil-beyazlılarda 9 numarayı giyecek.

3 Ocak 2026 Cumartesi 19:34
Konyaspor, Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, tecrübeli oyuncu Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Twente altyapısında oynadıktan sonra sırasıyla Go Ahead, Kayserispor, Fenerbahçe ve Başakşehir forması giyen Deniz Türüç ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

A Milli Takım'da 12 kez ay yıldızlı formayı terleten Türüç, yeşil beyazlılarda 9 numaralı formayı giyecek.

