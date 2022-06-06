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Spor

Konyaspor, Domagoj Pavicic'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Rijeka'da forma giyen Domagoj Pavicic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

DHA6 Haziran 2022 Pazartesi 18:57 - Güncelleme:
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Konyaspor, orta saha oyuncusu Domagoj Pavicic ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuz, 1994 doğumlu orta saha oyuncusu Domagoj Pavicic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. İstanbul'da gerçekleşen imza törenine, yöneticimiz Muammer Akın katıldı. Dinamo Zagreb altyapısında yetişen Pavicic, Hırvatistan 1. Ligi takımlarından Rijeka'da forma giydi. Bonservis bedeli ödemeden kadromuza dahil ettiğimiz Pavicic, 2021-2022 sezonunda toplam 39 maçta görev alarak 6 gol 4 asist ile oynadı." denildi.

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