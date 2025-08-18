İSTANBUL 30°C / 21°C
Spor

Konyaspor, Emir Bars'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Konyaspor, 20 yaşındaki genç futbolcu Emir Bars'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

IHA18 Ağustos 2025 Pazartesi 17:09 - Güncelleme:
Konyaspor, Emir Bars'ı kadrosuna kattı
Konyaspor, genç futbolcu Emir Bars ile 4 yıllık anlaşma sağladı.

Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Yeşil-beyazlılar, sol kanat oyuncusu 20 yaşındaki Emir Bars'ı 4 yıllığına renklerine bağladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'ndeki imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Emir Bars'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Hollanda ekibi PSV Eindhoven alt yapısında yetişen Emir, Türkiye'nin alt yaş kategorilerinde forma giydi.

