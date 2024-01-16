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Spor

Konyaspor, Emmanuel Boateng'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Elfsborg'da forma giyen Emmanuel Boateng'i kadrosuna kattı.

IHA16 Ocak 2024 Salı 12:49 - Güncelleme:
Konyaspor, Emmanuel Boateng'i kadrosuna kattı
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Konyaspor, 27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ara transfer döneminde çalışmalarına hız verdi. Yeşil-beyazlılar, son olarak İsveç ekibi Elfsborg formasını terleten 27 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu Emmanuel Boateng'i 2,5 yıllığına kadrosuna kattı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Ganalı orta saha oyuncusu, daha önce sırasıyla Hapoel Tel Aviv, Aduana Stars, WAFA SC, Feyenoord Fetteh, Feyenoord Ghana ve Elfsborg takımlarında forma giydi. Boateng, yeşil-beyazlı takımda 26 numaralı formayı giyecek.

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