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Spor

Konyaspor evinde hata yapmadı

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'u konuk etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Haber Merkezi27 Nisan 2025 Pazar 18:05 - Güncelleme:
Konyaspor evinde hata yapmadı
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Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Konyaspor, Adana Demirspor'u konuk etti.

Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Mücadelede ilk golü, Adana Demirspor'dan Salih Kavrazlı, 45+3. dakikada frikikten kaydetti.

İlk yarı, deplasman ekibinin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Konyaspor'da Riechedly Bazoer, 69 ve 78. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-1 öne geçirdi.

Dakikalar 90+4'ü gösterirken ise Adana Demirspor'dan Abdulsamet Burak, kendi kalesine bir gol gönderdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmazken 3 puanın sahibi Konyaspor oldu.

Bu sonuçla birlikte üst üste 3. maçını kazanan Konyaspor, 43 puana ulaştı ve 8. sıraya yerleşti. Küme düşmesi daha önce kesinleşen Adana Demirspor ise -2 puanla ligin son sırasında yer aldı.

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