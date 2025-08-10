Konyaspor, Eyüpspor'u farklı geçti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Konyaspor'u konuk etti.
Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-1 kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 5 ile 21. dakikalarda Umut Nayir, 33. dakikada penaltıdan Enis Bardhi ve 80. dakikada Adil Demirbağ kaydetti.
Eyüpspor'un tek golü ise 51. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Konyaspor, yeni sezona 3 puanla başladı. Eyüpspor ise puanla tanışamadı.
Eyüpspor, Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.