Spor

Konyaspor, Eyüpspor'u farklı geçti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Konyaspor'u konuk etti. Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-1 kazandı.

HABER MERKEZİ10 Ağustos 2025 Pazar 23:33 - Güncelleme:
Konyaspor, Eyüpspor'u farklı geçti
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Konyaspor'u konuk etti.

Pendik Stadı'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 4-1 kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri, 5 ile 21. dakikalarda Umut Nayir, 33. dakikada penaltıdan Enis Bardhi ve 80. dakikada Adil Demirbağ kaydetti.

Eyüpspor'un tek golü ise 51. dakikada Halil Akbunar'dan geldi.

Bu sonuçla birlikte Konyaspor, yeni sezona 3 puanla başladı. Eyüpspor ise puanla tanışamadı.

Eyüpspor, Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor ise Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

  • Süper Lig maçı
  • Eyüpspor-Konyaspor
  • Pendik Stadı

