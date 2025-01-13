Konyaspor-Fenerbahçe maçı öncesi dikkat çeken istatistikler

Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Maç öncesi öne çıkan istatistikleri sizin için derledik.

EVİNDE 3 MAÇI DA KAYBETMEDİ

Fenerbahçe'yi konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (2G 1B), bugüne kadar sarı-lacivertli ekipten üst üste dört iç saha karşılaşmasında puan alamadı.

İLK 27 MAÇIN 25'İNİ KAZANDI

Süper Lig tarihinde Konyaspor'a rakip olduğu ilk 27 maçın 25'ini kazanan Fenerbahçe (%93), daha sonraki 19 karşılaşmanın dokuzundan galip ayrılabildi (%47).

EVİNDE OYNADIĞI 6 MAÇI KAYBETMEDİ

Evinde oynadığı son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Konyaspor (2G 4B), daha uzun bir seriyi en son Mart-Aralık 2021 arasında İlhan Palut yönetiminde yakaladı (16 maç).

DEPLASMANDA OYNADIĞI SON İKİ MAÇI KAZANAMADI

Deplasmanda oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanamayan Fenerbahçe (1B 1M), Kasım 2021-Ocak 2022 arasındaki beş karşılaşmalık süreçten bu yana dış sahada daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamıyor.

İSTANBUL TAKIMLARINA KARŞI DALGALI GRAFİK

İstanbul takımlarıyla oynadığı son altı Süper Lig maçında sırasıyla birer mağlubiyet ve galibiyet alan Konyaspor (3G 3M), son karşılaşmada İstanbul Başakşehir'i 3-2 yendi. Yeşil-beyazlılar, İstanbullu rakipleri karşısında üst üste iki galibiyet aldığı son serinin ikinci maçında Fenerbahçe'yi sahasında 1-0 mağlup etti (Ağustos 2021).

SÜPER LİG'DE KALESİNE EN AZ ŞUT GELEN TAKIM

Bu sezon Süper Lig'de kalesine en az toplam (169) ve isabetli şut (43) gelen takım olan Fenerbahçe, aynı zamanda rakiplerine en az net pozisyon veren ekip (23). Bu süreçte Adana Demirspor ile birlikte en az net pozisyon üreten takım ise Konyaspor (24).

SON BEŞ GOLÜN TAMAMI KAFAYLA

Süper Lig'deki son beş golünün tamamını kafa vuruşlarıyla kaydeden Konyaspor, Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2010/11'den bu yana üst üste altı golünü kafayla atan ilk takım olabilir. Fenerbahçe ise bu sezon geride kalan süreçte kalesine en az kafa şutu gelen takım konumunda (4).

GUILHERME'DEN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Konyaspor'un Süper Lig'de attığı son beş golün üçünde asisti yapan Guilherme, yeşil-beyazlıların Fenerbahçe karşısında kaydettiği son dört golün ikisinde pay sahibiydi (1 gol & 1 asist).

EN NESYRI ÇOK FORMDA

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son beş golün tamamını kaydeden Youssef En Nesyri, son üç lig maçında da gol sevinci yaşadı ve kariyerinin en uzun serisini yakalamak için sahaya çıkacak. Lig tarihinde sarı-lacivertli ekibin üst üste altı golünü atmayı başaran yabancı oyuncu bulunmuyor.

DZEKO'NUN KONYASPOR'A KARŞI İSTATİSTİĞİ

Fenerbahçe santrforu Edin Dzeko'nun Süper Lig kariyerinde Konyaspor'dan daha fazla gol attığı bir rakibi bulunmuyor (3; Çaykur Rizespor, Pendikspor & Gaziantep FK).