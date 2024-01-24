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Spor

Konyaspor, Flip Damjanovic'i kadrosuna kattı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Vozdovac'ta forma giyen Flip Damjanovic'i kadrosuna kattı.

IHA24 Ocak 2024 Çarşamba 16:32 - Güncelleme:
Konyaspor, Flip Damjanovic'i kadrosuna kattı
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Konyaspor, Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor'da kadroyu güçlendirme adına transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Polonyalı kaleci Jakub Slowik ile sözleşme imzalayan Konyaspor, dün kulübü Vozdovac ile görüşmelere başladığını duyurduğu Flip Damjanovic ile 2.5 yıllığına anlaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Başkan Yardımcısı Mehmet Eryılmaz hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Flip Damjanovic'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Dammjanovic, 2023-2024 sezonunda takımı Vozdovac ile 16 resmi maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu, Konyaspor'da 33 numaralı formayı giyecek.

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