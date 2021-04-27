İSTANBUL 19°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2021 Salı / 15 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,2292
  • EURO
    9,944
  • ALTIN
    470.413
  • BIST100
    1392
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor, Galatasaray maçına 5 eksikle çıkacak
Spor

Konyaspor, Galatasaray maçına 5 eksikle çıkacak

Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlayan İttifak Holding Konyaspor'da; Abdülkerim Bardakçı, Skubic, Milosevic, Alper Uludağ ve Anicic forma giyemeyecek.

DHA27 Nisan 2021 Salı 17:54 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 17:54
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci haftasında Galatasaray'a konuk olacak Konyaspor, İstanbul'a gitti. Yeşil-beyazlı takım son çalışmasını teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi.

KONYASPOR'DA 5 EKSİK

Yeşil-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı, kırmızı kart cezalısı Nejc Skubic'in yanı sıra tedavilerine devam edilen Deni Milosevic, Alper Uludağ ve Marin Anicic takımdaki yerlerini alamayacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da başlayacak Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.