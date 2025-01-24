İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2025 Cuma / 25 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6956
  • EURO
    37,4939
  • ALTIN
    3183.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Konyaspor, Galatasaray maçına hazır!

Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Konyaspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA24 Ocak 2025 Cuma 12:59 - Güncelleme:
Konyaspor, Galatasaray maçına hazır!
ABONE OL

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenman ile tamamladı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Abdurrahman Üresin de katıldı. Koşu, topla yapılan ısınma ve çabukluk çalışması ile başlayan antrenman, 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Konyaspor, Galatasaray müsabakası için bugün İstanbul'a gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.