Konyaspor, Galatasaray maçına hazır!

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sabah yaptığı antrenman ile tamamladı.

Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana yeni transfer Abdurrahman Üresin de katıldı. Koşu, topla yapılan ısınma ve çabukluk çalışması ile başlayan antrenman, 5'e 2 ile devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, antrenmanın son bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi.

Konyaspor, Galatasaray müsabakası için bugün İstanbul'a gidecek.