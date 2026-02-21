İSTANBUL 16°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
  Konyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı
Spor

Konyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Konyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu.

IHA21 Şubat 2026 Cumartesi 12:13 - Güncelleme:
Konyaspor - Galatasaray maçının VAR hakemi açıklandı
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Konyaspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Davut Dakul Çelik oldu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında saat 20.00'de Konyaspor ile Galatasaray karşılaşacak. Söz konusu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Samet Çavuş yapacak. Ömer Tolga Güldibi de 4. hakem olarak görev yapacak.

Konyaspor - Galatasaray maçının VAR koltuğunda ise Davut Dakul Çelik oturacak. Çelik'e AVAR'da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.

