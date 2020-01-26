Konyaspor-Galatasaray muhtemel 11'ler

26.01.2020 09:38 - Güncelleme: 26.01.2020 09:38

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek.

Saat 19:00'da oynanacak karşılaşma Beinsports'tan naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Ev sahibinde Deni Milosevic sarı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Ferhat Öztorun ise Galatasaray karşısında görev alamayacak.

Galatasaray'da ise sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Tedavi süreci devam eden Andone'nin yanı sıra Nagatomo, Emre Mor ve Jimmy Durmaz kadroya alınmadı.

MUHTEMEL 11’LER:

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Ömer Ali Şahiner, Johnsson, Volkan, Bajic, Thuram, Daci

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Emre, Ömer Bayram, Falcao