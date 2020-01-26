İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9448
  • EURO
    6,5556
  • ALTIN
    299.553
  • BIST100
    122142
Spor

Konyaspor-Galatasaray muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

26.01.2020  09:38 - Güncelleme: 26.01.2020  09:38

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek.

Saat 19:00'da oynanacak karşılaşma Beinsports'tan naklen yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Ev sahibinde Deni Milosevic sarı kart cezası sebebiyle bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Ferhat Öztorun ise Galatasaray karşısında görev alamayacak.

Galatasaray'da ise sarı kart cezalısı Marcao ile sıtma tedavisi süren Henry Onyekuru sahada yer alamayacak. Tedavi süreci devam eden Andone'nin yanı sıra Nagatomo, Emre Mor ve Jimmy Durmaz kadroya alınmadı.

MUHTEMEL 11’LER:

KONYASPOR: Serkan, Skubic, Selim, Anicic, Alper, Ömer Ali Şahiner, Johnsson, Volkan, Bajic, Thuram, Daci

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Donk, Ahmet Çalık, Saracchi, Lemina, Seri, Feghouli, Emre, Ömer Bayram, Falcao

Sizin de başınıza gelebilir! Merdiven altı temizlik malzemesi öldürüyordu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: O çocuğu asla unutamam
Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: O çocuğu asla unutamam

Suriyeli çocuk tarafından kurtarılan vatandaş: O çocuğu asla unutamam

Sadece devrimi değil Mısır'ın geleceğini de çaldı
Sadece devrimi değil Mısır'ın geleceğini de çaldı

Sadece devrimi değil Mısır'ın geleceğini de çaldı

AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı
AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı

AFAD: 44 vatandaşımız enkaz altından kurtarıldı

Helal olsun Cedi Osman
Helal olsun Cedi Osman

Helal olsun Cedi Osman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.