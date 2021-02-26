Konyaspor - Gaziantep FK maçında gol sesi çıkmadı

26 Şubat 2021 Cuma 18:55 - Güncelleme: 26 Şubat 2021 Cuma 18:55

Spor Toto Süper Lig'nin 27'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Gaziantep FK ile golsüz berabere kaldı.

3'üncü dakikada taç atışının ardından ceza sahasında Vetrih'in pasında Dicko'nun kafa vuruşunda top filelere gitti. Karşılaşmanın hakei Erkan Özdamar, VAR incelmesi sonucu daha önce elle oynandığı gerekçesiyle golü iptal etti.

17'nci dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Maxim'in şutunda kaleci Eray müdahale etti.

30'uncu dakikada ceza sahasında karambolde topu önünde bulan Jevtovic'in şutu kaleci Günay'da kaldı.

56'ncı dakikada Mirallas'ın ceza sahası çizgisi yakınından şutunda top üst direkten döndü.

73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutunda top defanstan döndü. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Sekidika'nın vuruşunda meşin yuvarlak tekrar savunmaya çarparak tehlikeli bölgeden uzaklaştı.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Erkan Özdamar, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek

İttifak Holding Konyaspor: Eray Birniçan, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Jevtovic, Diamonde, Sekidika (Dk. 82 Daci), Milosevic (Dk. 65 Hadziahmetovic), Rahmanovic (Dk.46 Miya), Cikalleshi

Gaziantep: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda (Dk. 74 Ertuğrul Ersoy), Alin Tosca, Morais (Dk. 74 Güray Vural), Vetrih, Sousa, Maxim (Dk 79 Enver Cenk Şahin), Mirallas (Dk. 79 Bilal Beşikçioğlu), Dicko (Dk. 83 Kenan Özer)

Sarı kartlar: Dk. 14 Rahmanovic, Dk. 48 Diomande (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 42 Miranda, Dk. 54 Dicko (Gaziantep)