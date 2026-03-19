Konyaspor, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Tümosan Konyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.
Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Jackson Muleka attı.
İLHAN PALUT İLE YÜKSELİŞ
Teknik direktör İlhan Palut ile yükselişe geçen ve son 3 maçta 7 puan toplayan Konyaspor, puanını 30'a yükseltti ve küme düşme hattıyla arasına 7 puanlık bir fark koydu.
GENÇLERBİRLİĞİ GOL ATAMIYOR, KAZANAMIYOR
Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan ve son 5 maçta gol atamayan Gençlerbirliği, 25 puan attı.
Konyaspor, milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.