Konyaspor, Gençlerbirliği'ni tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Tümosan Konyaspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 86. dakikada Jackson Muleka attı.

İLHAN PALUT İLE YÜKSELİŞ

Teknik direktör İlhan Palut ile yükselişe geçen ve son 3 maçta 7 puan toplayan Konyaspor, puanını 30'a yükseltti ve küme düşme hattıyla arasına 7 puanlık bir fark koydu.

GENÇLERBİRLİĞİ GOL ATAMIYOR, KAZANAMIYOR

Ligde oynadığı son 6 maçı kazanamayan ve son 5 maçta gol atamayan Gençlerbirliği, 25 puan attı.

Konyaspor, milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği ise evinde Göztepe'yi konuk edecek.