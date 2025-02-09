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Spor

Konyaspor gole engel olamıyor!

Konyaspor, ligde son 8 lig maçında 1 kez galip ayrılırken, bu süreçte maçların tamamında kalesinde gole gördü.

IHA9 Şubat 2025 Pazar 12:12 - Güncelleme:
Konyaspor gole engel olamıyor!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, ligde çıktığı 22 maçta 6 galibiyet 6 beraberlik 10 mağlubiyet aldı. Söz konusu maçlarda 29 kez gol sevinci yaşayan Konya ekibi kalesinde 36 gol görürken sadece 4 maçını gol yemeden tamamladı. Ligde çıktığı son 8 lig maçında da kalesini gole kapatamayan yeşil-beyazlı ekip, söz konusu maçlarda 14 gol gördü. Konya ekibi, 8 lig maçında sadece Bodrumspor'a karşı 3-1 galibiyet gelebilirken diğer maçlarda 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı.

Ziraat Türkiye Kupasında ise Konyaspor, çıktığı 5 maçta kalesinde sadece 1 gol görürken, 18 kez gol sevinci yaşadı.

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