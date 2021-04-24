Konyaspor - Hatayspor maçından gol sesi çıkmadı

24 Nisan 2021 Cumartesi 16:11 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 16:11

Süper Lig'in 37'nci haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasına yakın noktadan çektiği şutunda top, kaleci Munir'de kaldı.

19. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan sert şutunda top yerden sekerek az farkla auta gitti.

25. dakikada sağdan Guilherme'nin kullandığı köşe atışında Rahmanovic'in kafa vuruşunda kaleci Munir, meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak kornere çeldi.

45. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında topa iyi yükselen Akintola'nın kafa vuruşunda top kaleci Sehic'ten döndü. Topu önünde bulan Boupendza'nın vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha kaleciden oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında kaleye yakın bir noktada topla buluşan Kamara'nın sert şutunda deneyimli file bekçisi gole izin vermedi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (2. YARI)

50. dakikada Sekidika'nın ceza sahası sağ çaprazından sert vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

61. dakikada Skubic ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şut üstten auta gitti.

67. dakikada Boupendza'nın ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.

77. dakikada Abdülkerim Bardakçı'nın sol kanattan ceza sahasına ortasına iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top kaleci Munir'de kaldı.

84. dakikada Kravets'in sağ kanattan ortasında, Sekidika'nın gelişine vuruşunda top üstten auta gitti.

90+4. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, Skubic'in pozisyonuna itiraz eden teknik direktör İlhan Palut'a ve rakip takımın yardımcı antrenörüne sarı kart gösterdi.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Mehmet Kısal, Bahtiyar Birinci

İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Jevtovic (Dk. 46 Diomande), Hadziahmetovic, Sekidika, Rahmanovic (Dk. 67 Kravets), Bytyqi (Dk. 75 Shengelia), Cikalleshi (Dk. 85 Daci)

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Sackey, Aabid (Dk. 64 Muhammed Mert), Kamara, Riberio, Akintola (Dk. 90+2 Burak Can Çamoğlu), Boupendza

Sarı kartlar: Dk. 65 Abdülkerim Bardakçı, Dk. 70 Diomande, Dk. 90+3 Skubic, Dk. 90+3 İlhan Palut (Teknik direktör) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 77 Kamara (Atakaş Hatayspor)