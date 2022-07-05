Konyaspor hazırlık maçında BB Erzurumspor'u 4 golle geçti

Konyaspor, ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.
Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısını İç Anadolu ekibi, 20. dakikada penaltıdan Cikalleshi ve 28. dakikada Oğulcan Ülgün'ün attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.
Konyaspor, maçın ikinci yarısında ise 54. dakikada Pavicic ve 85. dakikada Rahmanociv'in kaydettiği gollerle müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.
Yeşil-beyazlı ekip, 7 Temmuz Perşembe günü Çaykur Rizespor ile yapacağı ikinci hazırlık maçının ardından Erzurum'daki kamp programını tamamlayacak.