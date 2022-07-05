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Spor

Konyaspor hazırlık maçında BB Erzurumspor'u 4 golle geçti

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, hazırlık karşılaşmasında Spor Toto 1. Lig takımı BB Erzurumspor'u 4-0 yendi.

AA5 Temmuz 2022 Salı 19:35 - Güncelleme:
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Konyaspor, ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 mağlup etti.

Erzurum'daki Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde oynanan hazırlık maçının ilk yarısını İç Anadolu ekibi, 20. dakikada penaltıdan Cikalleshi ve 28. dakikada Oğulcan Ülgün'ün attığı gollerle 2-0 önde tamamladı.

Konyaspor, maçın ikinci yarısında ise 54. dakikada Pavicic ve 85. dakikada Rahmanociv'in kaydettiği gollerle müsabakadan 4-0 galip ayrıldı.

Yeşil-beyazlı ekip, 7 Temmuz Perşembe günü Çaykur Rizespor ile yapacağı ikinci hazırlık maçının ardından Erzurum'daki kamp programını tamamlayacak.

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