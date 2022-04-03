Konyaspor ikinciliği bırakmadı

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında İttifak Holding Konyaspor, kendi sahasında Göztepe ile karşı karşıya geldi.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kazanan ekip 3-0'lık skorla Konyaspor oldu.

Ev sahibe ekibe galibiyeti getiren golleri 6. dakikada Sokol Cikalleshi, 28. dakikada Oğulcan Ülgün ve 71. dakikada Zymer Bytyqi kaydetti.

Öte yandan Göztepe'de Cherif Ndiaye, 45. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ile maç sayısını eşitleyen Konyaspor, 56 puandaki sarı-lacivertli takımı geride bıraktı ve 58 puanla ikinci sıraya çıktı.

Süper Lig'de oynadığı son 8 maçta da mağlup olan Göztepe ise ateş hattından kurtulamadı ve 27 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Göztepe ise kendi sahasında Yukatel Kayserispor'u ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Yarı sahasından topla çıkmaya çalışan Aytaç Kara'ya baskı kuran ve topu kazanan Oğulcan Ülgün'ün pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

23. dakikada Skubic'in taç atışında ceza sahasına gönderdiği topu Cikalleshi arkaya aşırtırken, altıpas önünde Bytqi'nin kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

28. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Amilton'un sağ kanattan ortasında kale önünde Cikalleshi'nin dokunuşu sonrası top, kaleci Kenan Piric'ten döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası içinde topu önünde bulan Oğulcan Ülgün, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.

33. dakikada Halil Akbunar'ın sağ kanattan ortasında Cherif Ndiaye'nin kale önünde bekletmeden vuruşunda top auta gitti.

43. dakikada Cherif Ndiaye'nin Oğulcan Ülgün'e yaptığı faulde hakem Erkan Özdamar, VAR incelemesine gitti. Pozisyonu inceleyen Özdamar, 45+1. dakikada Cherif Ndiaye'yi direkt kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

49'uncu dakikada Hadziahmetovic'in ceza saha dışından şutunda top yandan auta çıktı.

55'inci dakikada Berkan'ın ceza sahası dışında serbest vuruşunda kaleci Sehic topu kornere çeldi.

58'inci dakikada Bytyqi'nin ceza sahasında yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

61'inci dakikada sağ kanattan Skubic'in ortasında ceza sahasında Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top auta çıktı.

71'inci dakikada topla ceza sahasına giren Bytyqi'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-0.

Karşılaşma Konyspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: Medaş Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Esat Sancaktar

İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR: Sehic - Skubic (Dk. 75 Barış), Adil, Abdülkerim, Guilherme, Oğulcan (Dk. 75 Musa), Hadziahmetovic, Amilton (Dk. 63 Michalak), Çekici (Dk.63 Rahmanovic), Bytyqi, Cikalleshi (Dk. 75 Ahmed Hassan)

GÖZTEPE: Kenan - Murat, Arslanagic, Kahraman, Berkan, Soner (Dk. 62 Yalçın), Nwobodo (Dk. 46 Lourency), Aytaç (Dk. 75 Tijanic), Halil, Ndiaye, Jahovic (Dk. 62 Di Santo)

GOLLER: Dk. 6 Cikalleshi, Dk. 28 Oğulcan, Dk. 71 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor)

SARI KART: Murat (Göztepe)

KIRMIZI KART: Dk. 45+2 Ndiaye (Göztepe)