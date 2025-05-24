Konyaspor ile Alanyaspor 18. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta maçında Konyaspor, yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde Konyaspor 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 14 mağlubiyetle 46 puanla 10. sırada yer alıyor. Alanyaspor ise 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 15 mağlubiyetle topladığı 39 puanla küme düşme hattının 1 sıra üstünde 15. sırada bulunuyor.

SÜPER LİG'DE 18. RANDEVU

Konyaspor ile Alanyaspor, yarın oynayacakları maçla Süper Lig tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 17 müsabakada Alanyaspor 8 kez galip gelirken yeşil-beyazlılar 6 kez galip gelebildi. İki takımın 3 maçında ise kazanan çıkmadı. Bu maçlarda Konyaspor 27 kez gol sevinci yaşarken, Alanyaspor 31 kez fileleri havalandırdı. İki takım Konya'da 8 kez karşı karşıya geldi. Konyaspor bu maçlarda 2 kez rakibini mağlup ederken, 4 maçta da yenildi. 2 maçta ise eşitlik bozulmadı. Konyaspor sahasındaki maçlarda 10 kez gol atma başarısı gösterirken, Alanyaspor 13 kez gol sevinci yaşadı. İki takım arasında bu sezon ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan müsabaka ev sahibinin 2-1 galibiyetiyle sonuçlandı.

KONYASPOR, EVİNDEKİ SON 6 MAÇI KAZANDI

Konyaspor evinde çıktığı son 6 lig maçında da rakiplerini mağlup etti. Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde 17 yıl sonra galibiyet serisi yaşayan yeşil-beyazlılar, söz konusu maçlarda 7 kez gol sevinci yaşadı. Konya ekibi kalesinde sadece 3 gol gördü.

ATİLLA KARAOĞLAN DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Alanyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Hakan Yemişken yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Reşat Onur Coşkunses olacak.