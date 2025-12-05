İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2025 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,5302
  • EURO
    49,6636
  • ALTIN
    5776.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Konyaspor ile Çaykur Rizespor 33. kez kozlarını paylaşacak
Spor

Konyaspor ile Çaykur Rizespor 33. kez kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın karşılaşacak Konyaspor ile Çaykur Rizespor, ligde 33. kez rakip olacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 10-8 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

IHA5 Aralık 2025 Cuma 10:45 - Güncelleme:
Konyaspor ile Çaykur Rizespor 33. kez kozlarını paylaşacak
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, yarın saat 17.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligde yeşil-beyazlılar 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 15 puanla 11. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 14 puanla 12. sırada bulunuyor.

LİGDE 33. RANDEVU

Konyaspor ile Antalyaspor, yarın Süper Lig'de 33. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 32 maçta Konyaspor 10 kez sahadan galip ayrılırken, Çaykur Rizespor ise 8 defa rakibini mağlup etti. 14 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Konya ekibi 41 kez gol sevinci yaşarken, Rize temsilcisi 39 defa rakip fileleri havalandırdı.

ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Murat Temel ve Suat Güz yapacak. Yusuf Adnan Kendirciler ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Genç kadın kriz geçirdi, kokoreç arabasına saldırdı: Polis müdahale etti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.