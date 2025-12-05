Konyaspor ile Çaykur Rizespor 33. kez kozlarını paylaşacak

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Konyaspor, yarın saat 17.00'de Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligde yeşil-beyazlılar 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 15 puanla 11. sırada yer alıyor. Çaykur Rizespor ise 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyetle aldığı 14 puanla 12. sırada bulunuyor.

LİGDE 33. RANDEVU

Konyaspor ile Antalyaspor, yarın Süper Lig'de 33. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 32 maçta Konyaspor 10 kez sahadan galip ayrılırken, Çaykur Rizespor ise 8 defa rakibini mağlup etti. 14 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Konya ekibi 41 kez gol sevinci yaşarken, Rize temsilcisi 39 defa rakip fileleri havalandırdı.

ÜMİT ÖZTÜRK DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Murat Temel ve Suat Güz yapacak. Yusuf Adnan Kendirciler ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak.