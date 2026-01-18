İSTANBUL 4°C / 2°C
Spor

Konyaspor ile Eyüpspor 4. kez karşı karşıya gelecek

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında evinde oynayacağı Eyüpspor ile ligde 4. kez karşılaşacak.

IHA18 Ocak 2026 Pazar 10:26 - Güncelleme:
Konyaspor ile Eyüpspor 4. kez karşı karşıya gelecek
ABONE OL

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 17.00'de Eyüpspor'u ağırlayacak. Ligde Konya ekibi, 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 17 puan toplarken, İstanbul takımı da 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 13 puan aldı. Müsabaka öncesi yeşil-beyazlılar, ligde 13. sırada yer alırken, eflatun-sarılılar ise 17. sırada bulunuyor.

GALİBİYETLERDE KONYASPOR ÖNDE

Konyaspor ve Eyüpspor, bu mücadeleyle birlikte Süper Lig tarihinde 4. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette ligde daha önce oynanan 3 maçta Konya temsilcisi 2 kez sahadan galip ayrılırken, İstanbul ekibi ise 1 defa galibiyet sevinci yaşadı. Konya 7 kez gol sevinci yaşarken, Eyüp da 4 defa rakip fileleri havalandırdı.

ÖMER FARUK TURTAY DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Eyüpspor arasında oynanacak maçı Ömer Faruk Turtay yönetecek. Turtay'ın yardımcılıklarını Gökhan Barcın ve Orhan Aydın Duran yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Süleyman Bahadır olacak.

