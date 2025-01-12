Konyaspor ile Fenerbahçe 47. kez karşı karşıya gelecek

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe yarın saat 20.00'de Konyaspor'a konuk olacak. Ligde sarı-lacivertliler, 17 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 39 puanla ikinci sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 17 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonucunda aldığı 20 puanla 13. sırada yer alıyor. Ligde geçtiğimiz hafta Atakaş Hatayspor'u mağlup eden Kanarya, rakibini yenerek galibiyet serisi elde etmek ve 3 sezondur puan kaybı yaşadığı Konya'dan 3 puanla dönmeyi hedefliyor.

47. RANDEVU

Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 34 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip fileleri 119 kez havalandırırken, Konyaspor 49 golle karşılık verdi. Taraflar arasında son mücadele Konya'da oynanırken, maç golsüz tamamlandı.

SON 10 MAÇ

Son yıllarda iki ekip arasındaki mücadelelerde ev sahiplerinin üstünlüğü göze çarpıyor. Tamamı Süper Lig olmak üzere son 10 maçın 7'sinde ev sahipleri sahadan 3 puanla ayrıldı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 5, yeşil-beyazlılar da 4 kez galip geldi. 1 karşılaşma ise berabere sona erdi.

REKABETTEKİ FARKLI SKORLAR

İki takım arasında rekabette en farklı skoru geçtiğimiz yıl 7-1'lik sonuçla Fenerbahçe elde etti. Sarı-lacivertliler, rakibini üç kez 5-1, iki kez 5-2, bir kez de 5-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar ise en farklı galibiyetini 27 Mayıs 2005'te 4-2'lik skorla aldı.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Fenerbahçe, ligdeki son 6 maçında kalesini gole kapatamasa da ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor. Oynanan 17 mücadelenin 15'inde Dominik Livakovic kaleyi korurken, 2 maçta ise İrfan Can Eğribayat görev yaptı. Livakovic'in sakatlandığı Başakşehir maçında ise Ertuğrul Çetin kaleyi devraldı. Kanarya, 7 müsabakada gol yerken, bu süreçte kalesinde 16 gol gördü.

DEPLASMANDA EN ÇOK GOL ATAN TAKIM

Sarı-lacivertliler, bu sezon dış sahada 9 maça çıktı. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Trabzonspor ve Kayserispor karşısında galibiyet elde eden Kanarya; Göztepe, Samsunspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı. Jose Mourinho'nun öğrencileri dış sahada sadece Beşiktaş'a kaybetti. Deplasmanda 18 puan toplayan Fenerbahçe, 23 gol atarken, kalesinde 10 gol gole engel olamadı.

SOFYAN AMRABAT CEZALI

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, sarı kart cezasından dolayı oynayamayacak. Amrabat; Bodrum FK, Trabzonspor, Başakşehir ve Hatayspor karşılaşmalarında sarı kart görmüştü. Bu sezon 10'u 11 olmak üzere 13 müsabakada forma giyen Faslı futbolcu 2 gol, 1 asistlik katkı sağladı. 28 yaşındaki futbolcu yarın akşam kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak.

Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in ise tedavileri sürüyor.

ADİL DEMİRBAĞ VE MARKO JEVTOVİC CEZALI

Konyaspor'un ligde son oynadığı Alanyaspor karşılaşmasında Adil Demirbağ ve Marko Jevtovic, sarı kart görerek bu sezonki 4. sarı kart sınırına ulaştı. İki futbolcu da cezalı duruma düştü ve Fenerbahçe maçında kadroda olmayacak.

SAMET VE SZYMANSKİ KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Samet Akaydin ile Sebastian Szymanski, Konyaspor müsabakası öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu, sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak Adana Demirspor maçında cezalı duruma düşecek.

DİRENÇ TONUSLUOĞLU DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Bersan Duran ile Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Alpaslan Şen olacak.