Konyaspor ile Fenerbahçe 50. randevuda

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, ligde 32 maçta 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 70 puanla 2. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda topladığı 37 puanla 9. sırada yer alıyor. Ligde son 2 haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde giren Kanarya, yarınki mücadeleden galip ayrılması ve sarı-kırmızılıların da puan kaybetmesi halinde şampiyonluk şansını son haftaya taşıyacak.

50. RANDEVU

Konyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 49 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 37 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 128 gol atarken, Konyaspor 52 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı ev sahibi 4-0'lık skorla kazandı.

SON 10 MAÇ

İki ekip arasında 9'u Süper Lig, 1'i kupa olmak üzere oynanan son 10 maçın 6'sında Fenerbahçe, 3'ünde Konyaspor üstünlük sağladı. 1 karşılaşma ise berabere sona erdi. İki ekip son olarak 21 Nisan'da kupada kozlarını paylaştı. Konya'da oynanan mücadelede yeşil-beyazlılar 1-0 galip gelerek tur atladı.

REKABETTEKİ FARKLI SKORLAR

İki takım arasında rekabette en farklı skoru Fenerbahçe 10 Ocak 2024'te 7-1'lik sonuçla elde etti. Sarı-lacivertliler, rakibini üç kez 5-1, iki kez 5-2, bir kez de 5-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar ise en farklı galibiyetini 27 Mayıs 2005'te 4-2'lik skorla aldı.

EDERSON CEZALI, NENE VE SKRINIAR SAKAT

Galatasaray ile oynanan derbide kırmızı kart gören Ederson, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı men cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Kasığında fıtık tespit edilen Dorgeles Nene ile hafif sakatlığı bulunan Milan Skriniar da kadroda olmayacak.

5 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo, Anthony Musaba, Dorgeles Nene, N'Golo Kante sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bu futbolcular yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri halinde ligin son maçı olan Eyüpspor karşısında cezalı duruma düşecek.