Spor

Konyaspor ile Gaziantep FK, 13. kez karşı karşıya gelecek

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın oynayacağı maçta Gaziantep FK ile ligde 13. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan maçlarda Gaziantep ekibinin 5'e 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 13:14
Konyaspor ile Gaziantep FK, 13. kez karşı karşıya gelecek
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Konyaspor, yarın saat 19.00'da Konya Büyükşehir Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. Yeşil-beyazlılar, geçtiğimiz hafta Eyüpspor'u 4-1 mağlup ederek lige 3 puanla başlarken, Kırmızı-siyahlılar ise ilk haftada Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

KONYASPOR'UN 4, GAZİANTEP FK'NİN 5 GALİBİYETİ VAR

Konyaspor ile Gaziantep FK, yarın oynayacakları maçla birlikte Süper Lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan 12 mücadelede Konyaspor 4 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Gaziantep ekibi 5 defa rakibini mağlup etti. 3 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Bu maçlarda Konya ekibinin 15 golüne Gaziantep ekibi 13 gol ile karşılık verdi.

ADNAN DENİZ KAYATEPE DÜDÜK ÇALACAK

Konyaspor ile Gaziantep FK arasında oynanacak karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Furkan Ürün ve Mustafa Savranlar yapacak. Erdem Mertoğlu ise karşılaşmanın 4. hakemi olarak görev alacak.

