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Spor

Konyaspor, İstanbul deplasmanından galibiyetle döndü!

Konyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Pendikspor'u 2-0 mağlup ederek son iki haftada ikinci galibiyetini elde etti.

3 Mart 2024 Pazar 15:34 - Güncelleme:
Konyaspor, İstanbul deplasmanından galibiyetle döndü!
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Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor, Pendikspor deplasmanına konuk oldu. Pendik Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan taraf 2-0'lık skorla deplasman ekibi oldu.

Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Sokol Cikalleshi ve 74. dakikada Valon Ethemi attı.

Pendikspor'da 58. dakikada sarı kart gören Fredrik Midtsjö, cezalı duruma düştü. Midtsjö, gelecek hafta Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Konyaspor, Pendikspor galibiyetiyle birlikte ligde 182 gün sonra deplasman galibiyeti aldı.

Bu sonucun ardından Konyaspor, ligde üst üste ikinci galibiyetini aldı ve 31 puana yükseldi. İbrahim Üzülmez yönetiminde ilk maçına çıkan Pendikspor ise 26 puanda kaldı.

Konyaspor, gelecek hafta sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak. Pendikspor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

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