20 Ağustos 2025 Çarşamba
Spor

Konyaspor, Jackson Muleka'yı açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor bir dönem Kasımpaşa ve Beşiktaş formaları da giyen Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı.

20 Ağustos 2025 Çarşamba 19:08
Konyaspor, Jackson Muleka'yı açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka'yı kadrosuna kattı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, forvette görev yapan 25 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'ndaki Konyaspor Müzesi'nde yapılan imza töreninde, Muleka ile Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Standard Liege, Kasımpaşa, Beşiktaş ve son olarak Al-Kholood Kulübünde oynayan Muleka, 15 kez Kongo Milli Takımı'nda forma giydi.

